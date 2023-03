Manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti alla sede della Hellenic Train ad Atene, la compagnia responsabile della manutenzione delle ferrovie greche. Blocco di treni e metro ascolta articolo Condividi

Esplode la rabbia in Grecia per l'incidente ferroviario che ha provocato la morte di 46 passeggeri, la maggior parte studenti che tornavano a Salonicco dopo il carnevale ortodosso. Lo riporta la Bbc. Manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti alla sede della Hellenic Train ad Atene, la compagnia responsabile della manutenzione delle ferrovie greche. Proteste anche a Salonicco e nella città di Larissa, vicino a dove è avvenuto il disastro di ieri notte. Fuori da un ospedale dove sono stati portati i feriti, è stato appeso uno striscione per denunciare che eventuali carenze del sistema ferroviario saranno coperte dall'indagine in corso.

"Richieste gettate nel cestino" approfondimento Grecia, scontro tra 2 treni. Mattarella:"Vicini a dolore popolo greco" Nessuna linea ferroviaria sarà operativa oggi per uno sciopero di 24 ore annunciato dalla Federazione ferroviaria panellenica (Pos) in seguito al disastro ferroviario di ieri notte che ha provocato 46 morti. Lo riferisce Kathimerini. "La mancanza di rispetto mostrata nel tempo dai governi nei confronti delle Ferrovie greche ha portato al tragico risultato di Tempi. Purtroppo le nostre continue richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato, migliore formazione, ma soprattutto l'applicazione delle moderne tecnologie di sicurezza, vengono gettate nel cestino" si legge in un comunicato del Pos. "Oggi la famiglia Railway è più povera. Oggi la Grecia è più povera. Il giorno dopo il disastro è un giorno di riflessione e di lutto per i nostri colleghi perduti", conclude Pos nel suo annuncio.

Ferma anche la Metro approfondimento Incidente ferroviario in Grecia, i passeggeri: "Fiamme ovunque" Anche il sindacato dei lavoratori della metropolitana di Atene (SELMA) ha annunciato uno sciopero per oggi, fino a mezzanotte. "Le vite di decine di persone come noi sono andate perse e altrettante, ferite, sono state sacrificate sull'altare del profitto privato e dell'indifferenza dei responsabili", denunciano i lavoratori in un comunicato. "Da anni ormai il nostro sindacato lamenta enormi carenze di materiali, ricambi, manutenzione e l'enorme mancanza di personale che ci costringe a orari di lavoro estenuanti" denuncia il sindacato.