L'aereo dell'apocalisse della Marina Usa è atterrato in Islanda

Il Boeing opera come posto di comando e centro di comunicazioni. Ha un ruolo fondamentale nella trasmissione ai sottomarini lanciamissili balistici. L'arrivo in territorio europeo potrebbe essere una mossa preventiva in caso di escalation nucleare del conflitto con la Russia

L’“aereo dell’apocalisse” dell'aeronautica statunitense è atterrato in Islanda. Il nome del grande velivolo non è casuale: il Mercury E-6B viene infatti schierato in caso di conflitti gravi quando occorre assicurare la trasmissione delle informazioni per il lancio di testate nucleari. L’aereo è giunto nei giorni scorsi in Islanda nell'ambito di “un'operazione nell'area di responsabilità del comando delle Forze Armate statunitensi in Europa”. Lo ha reso noto un tweet dell’U.S. European Command. “L'equipaggio - si legge ancora nel post - ha incontrato l’ambasciatore statunitense in Islanda Carrin Patman e altri leader diplomatici e militari”.