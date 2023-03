Copenaghen, bandiera russa dipinta sulla statua della Sirenetta

È tornata ad essere obiettivo dei vandali l'iconica statua della Sirenetta a Copenaghen, in Danimarca. Questa volta ignoti hanno dipinto il suo basamento con i colori della bandiera russa. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa danese Ritzau che cita Martin Kajberg, capo della polizia di Copenaghen: "Ovviamente stiamo avviando un'indagine per scoprire chi è stato, quando e come è successo, stiamo indagando", ha dichiarato il capo della polizia a Ritzau.