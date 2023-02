Colloqui israelo-palestinesi in Giordania, "basta violenze"

Israeliani e palestinesi si sono impegnati "a ridurre l'escalation sul campo e a prevenire ulteriori violenze". L’impegno è stato preso in occasione del vertice di Aqaba (Giordania) dove, secondo fonti locali, le parti avrebbero colloquiato insieme a egiziani e giordani su pressione degli Stati Uniti. Tutte le parti avrebbero sottolineato "l'importanza di preservare lo status quo storico dei Luoghi santi a Gerusalemme". Israele e i palestinesi si sarebbero quindi dichiarati disponibili "ad un'azione immediata per fermare misure unilaterali per un periodo di tre-sei mesi e da parte di Israele ad interrompere qualsiasi nuovo insediamento per sei mesi".