Tagikistan, terremoto di magnitudo 6.8

Mondo

I vigili del Fuoco di Valladolid, del team spagnolo di soccorritori arrivati in Turchia dopo il terremoto, al rientro dalle operazioni di soccorso hanno denunciato che gli edifici vengono demoliti prima ancora che sia completato il recupero dei sopravvissuti. Intanto, per la prima volta dallo scoppio 12 anni fa del conflitto in Siria, il ministro degli esteri giordano , Ayman Safadi, si è recato a Damasco per mostrare solidarietà al governo centrale siriano dopo il devastante terremoto

"Nel momento in cui abbiamo messo piede ad Adiyaman (una delle città più colpite dal sisma) l'idea con cui eravamo arrivati è stata smantellata”, ha detto un vigile del Fuoco spagnolo, come riporta Efe, sottolineando la frustrazione per aver visto demolire interi edifici in cui potevano esserci centinaia di persone, in particolare uno in cui si sapeva che c'erano 180 abitanti e solo 10 sono stati salvati