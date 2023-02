Non si accorge di avere emorragia interna, salvato dallo smartwatch

“Sarei svenuto e sarei morto senza nemmeno saperlo se non fosse stato per il mio Apple Watch ”. Così si è concluso il post, pubblicato alcuni giorni fa, di “DigitalMofo”, un utente di Reddit che ha raccontato un’ennesima situazione in cui la tecnologia ha letteralmente assolto ad una funzione salvavita.

La storia raccontata nel post di Reddit

approfondimento

L’uomo ha spiegato che durante una giornata lavorativa da casa aveva deciso di dormire dopo il pranzo, sentendosi un po’ stanco e scoprendo al suo risveglio di avere numerose notifiche inviategli dal suo smartwatch. Al centro dei messaggi del dispositivo, la segnalazione delle accelerazioni del battito cardiaco registrate proprio durante il sonno. Spaventato, l’uomo ha deciso di fermare l’attività lavorativa e di videochiamare il suo medico di base. Quest’ultimo ha fatto controllare i dati relativi all’ossigeno e alle pulsazioni, per poi decidere di contattare il servizio d’emergenza. “Diagnosi? Grave emorragia interna, avevo poco più di 3 g/dL di emoglobina e il mio livello normale è di circa 15. I medici hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione nel momento in cui l'ho fatto, non ce l'avrei fatta”, ha rivelato l’utente.

L’intervento salvavita del dispositivo

Dunque, ha concluso nel post “DigitalMofo”, voglio ringraziare per il loro lavoro “le infermiere, i dottori, le persone che donano il sangue e tutti coloro che mi hanno aiutato, ma sarei morto senza nemmeno saperlo se non fosse stato per il mio Apple Watch”.