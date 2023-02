Usa, ok a estradizione ex presidente peruviano accusato di corruzione

La Procura ha precisato di "coordinarsi" con le autorità "nazionali ed estere" in vista della "prossima esecuzione della sua estradizione". "Non è stata fissata alcuna scadenza, ma speriamo che non superi le otto settimane", ha affermato Alfredo Rebaza, procuratore dell'ufficio peruviano incaricato delle estradizioni, alla radio locale RPP.

Chi è Alejandro Toledo

Toledo, che ha studiato all'Università americana di Stanford, risiede negli Stati Uniti dalla fine del suo mandato. È tornato in Perù nel 2011 e nel 2016 per candidarsi alla presidenza, ma è stato sconfitto. Nel 2019 è stato arrestato negli Stati Uniti per corruzione in Perù. Da allora è agli arresti domiciliari nella sua casa in California e indossa un braccialetto elettronico. È sospettato di aver ricevuto decine di milioni di dollari dal gruppo edile brasiliano Odebrecht, al centro di un vasto scandalo in Sudamerica, in cambio di appalti pubblici. Toledo, tuttavia, sostiene la sua innocenza, anche se ha ammesso di aver ricevuto parte dei 34 milioni di dollari versati dalla compagnia. Quest'ultima ha ammesso di aver pagato tangenti per 29 milioni di dollari in Perù tra il 2005 e il 2014.