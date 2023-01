Perù, parlamentari sinistra chiedono impeachment presidente Boluarte

Secondo i parlamentari la procedura va avviata per motivi di “permanente incompetenza morale” che ne richiedono la rimozione

Arriva la proposta di mettere sotto accusa la presidente del Perù in carica Dina Boluarte. Arriva dai parlamentari peruviani, che rappresentano i partiti di sinistra e hanno estromesso il partito politico del presidente Pedro Castillo, Perù Libero. Secondo i parlamentari la procedura di "impeachment" va avviata per motivi di “permanente incompetenza morale” che ne richiedono la sua rimozione.

La lettera

“Proponiamo di mettere sotto accusa Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente in carica della Repubblica, per motivi di incompetenza morale permanente”, hanno proposto in una mozione pubblicata dal quotidiano La Republica.

Le proteste a livello nazionale, la dichiarazione dello stato di emergenza, l’abuso di potere da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti e i morti per ferite da arma da fuoco durante le proteste sono state le motivazioni citate nella mozione per giustificare la richiesta di impeachment della presidente.

La mozione potrebbe essere analizzata già oggi dal Congresso peruviano. Boluarte ha dichiarato che si dimetterà non appena sarà scelta la data delle elezioni presidenziali anticipate e ha invitato i senatori ad accelerare questo processo.