Alcuni giorni fa, in occasione del giuramento dei suoi ministri, Merino ha invitato la popolazione alla "calma e alla tranquillità", sottolineando che il suo esecutivo dovrà accompagnare il Paese alle elezioni previste per l'11 aprile 2021. Vizcarra ha difeso il diritto dei peruviani di portare avanti proteste contro Merino - iniziate martedì - chiedendo in ogni caso che le manifestazioni siano pacifiche