Perù, il presidente Merino si è dimesso

Il leader si è dimesso "in modo irrevocabile" dopo gli scontri in cui sono morti almeno due giovani a Lima. La sua presidenza è durata solo 6 giorni

Le proteste in Perù e le dimissioni di Merino

approfondimento

Le dimissioni del presidente arrivano dopo giornate di tensioni e proteste contro il suo governo di transizione e contro la discussa destituzione dell'ex presidente Martìn Vizcarra. Vizcarra era stato destituito - con 105 dei 130 voti del Parlamento -per "incapacità morale permanente" per presunte tangenti ricevute quando era governatore di Moquegua, nel 2011. Nella notte tra il 14 e il 15 novembre, a Lima, si sono registrati violenti scontri, con la morte di due studenti universitari di 22 e 25 anni. I primi riflessi delle proteste a livello politico si sono poi visti con le dimissioni a catena di 13 dei 18 ministri del governo formato dal presidente soltanto pochi giorni prima. Poi Luiz Valdez, presidente del Congresso, ha annunciato che la Giunta dei portavoce dei partiti rappresentati nell'Assemblea aveva deciso di esortare Merino a presentare "in maniera immediata" la sua lettera di dimissioni. La decisione, ha spiegato Valdez, è stata presa per l' "insoddisfazione e il rigetto del suo operato da parte della maggior parte dei peruviani". Da qui, la decisione di Merino, che ha rinunciato al suo incarico.