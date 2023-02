Iran, aggressore di Salman Rushdie premiato con un terreno agricolo

"Il giovane americano voleva portare a termine la fatwa contro lo scrittore"

A dare la notizia è stato Mohammad Ismail Zarei, funzionario iraniano che si occupa della messa in pratica della fatwa contro Rushdie, emessa nel 1989 dall'allora Guida Suprema dell'Iran Ruhollah Khomeini, in cui si chiede la morte dello scrittore britannico a causa del libro "I versi satanici", ritenuto una bestemmia. "Ringraziamo sinceramente il giovane americano per la sua azione che mirava a portare a termine la storica fatwa dell'Imam Khomeini", ha detto Zarei, come riporta il portale in lingua persiana con sede a Londra Iran International.