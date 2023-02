Terremoto Turchia, interrotte le ricerche tranne in due province

Le autorità turche proseguono le operazioni per trovare superstiti solo nelle due zone più colpite: Kahramanmaras e Hatay. Msf denuncia: “Aiuti in Siria adesso inferiori a prima del sisma”. Intanto ieri nuova scossa di magnitudo 5.1 registrata nel distretto di Göksun. La salma di Angelo Zen è stata rimpatriata ascolta articolo Condividi

A quattordici giorni dal terremoto del 6 febbraio, la Turchia ha deciso oggi di interrompere le ricerche tranne che nelle due province più colpite, Kahramanmaras e Hatay. Lo ha annunciato l'agenzia governativa di soccorso (Afad). "In molte province le ricerche sono terminate. Continuano nelle province di Kahramanmaras e Hatay, in una quarantina di edifici", ha detto Unus Sezer, capo di Afad. Il terremoto di magnitudo 7,8 che ha devastato il sud del Paese e la Siria ha ucciso oltre 45mila persone, di cui 40mila solo in Turchia, secondo l'ultimo rapporto ufficiale diffuso domenica da Afad (I PEGGIORI TERREMOTI DI TUTTI I TEMPI).

Ieri una nuova scossa vedi anche Turchia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.1 Ieri sera una nuova scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata nel distretto di Göksun, nella provincia centrale di Kahramanmaraş in Turchia. La profondità del terremoto è stata determinata in 12,18 chilometri. Rimpatriata la salma di Angelo Zen Intanto, sempre sabato, è rientrata in Italia, con un volo di Stato atterrato nel tardo pomeriggio a Venezia, la salma di Angelo Zen, l'imprenditore italiano vittima del terremoto in Turchia, morto nel crollo dell'albergo dove alloggiava per motivi di lavoro a Kahramanmaras. Il feretro di Zen, che risiedeva a Martellago (Venezia), è stato trasportato a Romano D'Ezzelino (Vicenza), dove era nato e dove vive la madre, e dove è stato disposto che possano visitarlo solo i parenti stretti. La cerimonia funebre, secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina vicentina, verrà celebrata a Romano in forma strettamente privata, per volontà della famiglia, probabilmente la prossima settimana.

Msf: “Aiuti in Siria adesso inferiori a prima del terremoto” vedi anche Terremoto in Turchia, morto Atsu. Aveva giocato nel Chelsea Un convoglio umanitario di Medici senza frontiere (Msf), formato da 14 camion, è entrato oggi in Siria dalla vicina Turchia. "Tuttavia - avverte la Ong in una nota -, è necessario un aumento urgente degli aiuti: nei dieci giorni successivi al terremoto, il numero di camion che hanno attraversato il confine è stato inferiore alla media del 2022". Il convoglio trasporta 1.296 tende destinate alle famiglie (di almeno 5 persone) rimaste senza casa a causa del terremoto e altrettanti kit invernali per isolarle dal freddo. Altri convogli di aiuti di MSF, con forniture mediche e non, sono previsti nei prossimi giorni. Hakim Khaldi, capomissione di Msf in Siria, dice: "Non abbiamo visto alcun aiuto dall'esterno. Gli aiuti stanno arrivando in quantità trascurabili per il momento".