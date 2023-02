Turchia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.1

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

La paura per il terremoto non è finita in Turchia. Un sisma di magnitudo 5.1 è stato registrato nel distretto di Göksun, nella provincia di Kahramanmaraş, una delle più colpite dalle scosse dello scorso 6 febbraio dove ha perso la vita anche l'attaccante ghanese Christian Atsu. A riferire del nuovo episodio sismico è l'agenzia turca per i disastri e le emergenze, Afad, come riporta l’agenzia di stampa Anadolu. La profondità del terremoto è stata determinata in 12,18 chilometri, anche se il nostro Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - parla di una profondità di 20 chilometri. La scossa è avvenuta intorno alle 19:31:34 ora locale (le 20:31:34 in Italia).