Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico per polmonite

Serie TV

Richard Gere ieri e oggi: le foto più belle

Nel cast di MotherFatherSon, produzione BBC Studios in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV), c'è una star di Hollywood conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Stiamo ovviamente parlando di Richard Gere, che nella serie è lo spietato e geniale Max Finch. In attesa dei prossimi appuntamenti, scorri la gallery con le foto più belle dell'attore

L'attore e attivista statunitense Richard Tiffany Gere (nato a Filadelfia il 31 agosto del 1949) è nel cast principale di MotherFatherSon, avvincente produzione BBC Studios in otto parti in onda su Sky Atlantic (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV).

In MotherFatherSon Gere è Max Finch, uno spietato e geniale magnate dell'editoria e dei media dal passato oscuro e con un rapporto assai problematico con il figlio e l'ex moglie. Un personaggio molto intrigante per il primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo per l'attore americano.