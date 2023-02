Nessun vuole adottarlo, il cane Ralphie torna nel rifugio del Niagara

E' ancora in attesa di una famiglia che lo adotti il cane del rifugio newyorkese che è stato respinto e riportato indietro al suo rifugio originario al confine tra gli Stati Uniti ed il Canada, nel Niagara. Si chiama Ralphie ed è un bulldog francese: in un primo momento, quando è approdato nella Grande Mela, era stato adottato da una donna che, dopo pochi giorni, lo ha poi riportato indietro. La sua storia, raccontata dalla Cnn, è diventata virale dopo l'annuncio dell'associazione animalista Niagara SPCA che descriveva così Ralph ai potenziali adottanti: "E' come un piccolo demone in un pacchetto piuttosto piccolo. Tutto gli appartiene. Se osi mettere alla prova la sua capacità di possedere le cose, ne scaturirà l'ira. Se mostri un momento di debolezza, preparati a essere sfruttato”. Forse un annuncio un po' "forte" che non ha allettato particolarmente le famiglie a prendere il cucciolo in casa con loro. Pertanto la stessa associazione in settimana ha pubblicato un post più tenero su Facebook per incoraggiare l'adozione.