Usa, ex presidente Jimmy Carter in fin di vita: cure palliative a casa

Usa Weekly News, Biden su pallone-spia cinese:"Abbattuto con successo"

Ancora tensioni tra USA e Cina, soprattutto dopo la presenza sui cieli americani di un pallone-spia, distrutto sull’oceano Atlantico per ordine di Biden che inizialmente aveva detto che se ne “sarebbe preso cura”. Poi la scelta di abbatterlo. “Sono convinto che l’aerostato sia stato utilizzato dal governo cinese per sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti” così il ministro della Difesa Austin. La replica della Cina: velivolo utilizzato per scopi civili A cura di Valentina Clemente

Spy balloon 1- È stato abbattuto il pallone spia cinese che per giorni ha sorvolato il territorio statunitense. È stato lo stesso presidente Joe Biden a dare l’ordine di abbattere il pallone spia: lo ha fatto mercoledì, ma gli uomini del Pentagono lo hanno consigliato di attendere per aspettare “il luogo più sicuro per farlo”, considerate le enormi dimensioni (come tre autobus) della mongolfiera. Il pallone spia è stato abbattuto quando era già sopra l’Oceano Atlantico, dove sono caduti i suoi resti, al largo di Myrtle Beach

Spy balloon 2 - L’abbattimento è avvenuto alle 14:38 ora della costa Atlantica. Poco prima la Federal Aviation Administration aveva sospeso le partenze e gli arrivi negli aeroporti di Wilmington, NC, e a Myrtle Beach e Charleston in Carolina del Sud. Il Pentagono ha reso noto che stava seguendo i movimenti di un pallone spia cinese che aveva sorvolato lo Stato del Montana, dove si trova uno dei tre siti dei magazzini che custodiscono i missili nucleari Usa. Appena l’aeromobile è entrato sopra l’Oceano Atlantico si è deciso di abbatterlo