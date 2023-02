Usa Weekly News, Biden su pallone-spia cinese:"Abbattuto con successo"

8/18 ©Ansa

“Posso far finire la guerra in 24 ore” – Donald Trump sostiene di essere in grado di mettere fine alla guerra in Ucraina in 24 ore: “Se fossi io il presidente”, ha dichiarato in due messaggi video ottenuti dal Daily Mail, “la guerra tra Russia e Ucraina non sarebbe mai avvenuta, mai in milioni di anni”. “Io penso”, ha continuato, “che abbiamo aiutato a far entrare la Russia in guerra dicendo, beh, se prendessi una piccola parte del Paese sarebbe okay. È stato un tragico spreco di vite umane”