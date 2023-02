Usa, incendio al Jfk di New York: caos e voli dirottati

I disagi

Tempesta Gabrielle colpisce la Nuova Zelanda, blackout e voli sospesi

Un volo Ita diretto a New York e partito da Milano è dovuto tornare indietro dopo che era in aria da alcune ore. Un volo Air France partito da Parigi e originariamente diretto al Jfk è stato dirottato all'aeroporto internazionale di Newark, in New Jersey. Altri voli voli sono stati dirottati verso aeroporti molto lontani da quello della Grande Mela. Uno della Ethiopian Airlines partito da Francoforte è atterrato a Boston, invece che al Jfk, mentre uno della Egypt Air Flight, decollato dal Cairo, è stato dirottato all'aeroporto internazionale Dulles di Washington. La soluzione più estrema ha riguardato un volo partito da Auckland, Nuova Zelanda: dopo essere stato sette ore in aria, è dovuto tornare all'aeroporto di partenza. Una portavoce della compagnia Air New Zealand ha spiegato che far atterrare l'aereo in un altro aeroporto americano, diverso dal Jfk, avrebbe comportato una serie di ritardi a catena di altri voli della compagnia. L'aereo della Air New Zealand è così tornato al punto di partenza dopo essere stato più di 16 ore in aria. A disagi in volo si è aggiunto quello a terra al Jfk: migliaia di persone si sono trovate con poche informazioni, costrette a restare per ore in aeroporto e senza sapere quando sarebbero partite. Il terminal, che è stato chiuso alle due di pomeriggio, corrispondenti alle 20 in Italia, resterà chiuso per 24 ore, per motivi di sicurezza.