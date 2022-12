3/13 ©Ansa

I meteorologi parlano di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione: più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l'allerta meteo e circa l'80% degli Stati Uniti potrebbe sperimentare temperature molto sotto lo zero, anche nel sud

Usa, tempesta di neve nel Midwest e allerta meteo: atteso freddo record