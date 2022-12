Usa, tempesta di neve nel Midwest: atteso freddo record

Una "potente" tempesta invernale sta colpendo le parti centrali e orientali degli Stati Uniti e si protrarrà fino alla fine della settimana, hanno detto i meteorologi. La tempesta produrrà una moltitudine di rischi nei prossimi giorni, poiché le forti nevicate, i forti venti e le temperature pericolosamente fredde si estenderanno dall'Intermountain West attraverso le pianure, i Grandi Laghi e gli Appalachi centrali, ha affermato il National Weather Service (NWS). La tempesta coincide con il periodo che precede le vacanze di Natale in cui molte persone viaggiano in auto o in aereo.

Le persone hanno fatto scorta di cibo

Per evitare l'incombente calo della temperatura e il vento, molti passeggeri negli aeroporti hanno fatto la fila per cambiare il loro itinerario allo sportello della compagnia aerea da mercoledì. Nel Midwest molte persone hanno immagazzinato in anticipo cibo e provviste quotidiane. Altri hanno annullato i loro piani di viaggio per evitare condizioni meteorologiche estreme. Si prevede che più di 90 milioni di persone, in molte parti degli Stati Uniti, verranno colpite dalla tempesta invernale, specialmente in alcune parti del Midwest, che rischia di vivere il Natale più freddo degli ultimi 40 anni.