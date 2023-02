Usa: oltre 6mila bambini ucraini nei campi di rieducazione in Russia

A rivelarlo è una ricerca dello Yale Humanitarian Research Lab, finanziato dal Dipartimento di Stato americano. Alcuni campi avrebbero fornito anche addestramento militare a bambini di 14 anni. Ma l'ambasciata russa a Washington replica che Mosca fa del suo meglio "per mantenere i minorenni nelle famiglie e, in caso di assenza o morte di genitori e parenti, per trasferire gli orfani sotto tutela"

Almeno 6.000 bambini ucraini hanno frequentato i campi di "rieducazione" russi nell'ultimo anno, e diverse centinaia vi sono stati trattenuti per settimane o mesi oltre la data prevista per il ritorno. A sostenerlo è un rapporto dei ricercatori dell'Università di Yale, che hanno identificato almeno 43 campi di rieducazione politica e altre strutture nella Crimea controllata dai russi e in Russia. Qui, secondo il rapporto, i bambini ucraini sarebbero stati trattenuti per settimane o mesi oltre la data prevista per il ritorno come parte di una "rete sistematica su larga scala" gestita da Mosca sin dall'inizio della sua invasione dell'Ucraina lo scorso anno

Accelerate le adozioni a famiglie russe

Tra i bambini detenuti in questi luoghi ci sono quelli con genitori o tutori familiari identificati, quelli che la Russia considera orfani e altri bambini affidati alle istituzioni statali ucraine prima dell'invasione. Il rapporto dello Yale Humanitarian Research Lab, finanziato dal Dipartimento di Stato americano, rivela anche che la Russia ha anche accelerato l'adozione e l'affidamento di bambini provenienti dall'Ucraina in quello che potrebbe costituire un crimine di guerra. Secondo il rapporto, 350 bambini sono stati adottati da famiglie russe e più di 1.000 sono in attesa di adozione. (GUERRA UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI)