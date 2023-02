Moldavia, tensioni con la Russia: spazio aereo chiuso e riaperto

Lo spazio aereo della Moldavia è stato chiuso per alcune ore. A renderlo noto era stata la compagnia Air Moldova sulla sua pagina Facebook, senza fornire spiegazioni sui motivi della chiusura. "Cari passeggeri - si legge nel messaggio - in questo momento lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è chiuso, stiamo aspettando la ripresa dei voli. Il programma di oggi subirà delle modifiche". Anche dopo la riapertura, avvenuta dopo poche ore, non sono state rese note le motivazioni del momentaneo blocco. Qualche giorno fa la Moldavia aveva denunciato che un missile ha attraversato il suo spazio aereo ed ha convocato l'ambasciatore russo. La tensione è alta in queste ore nel Paese, dopo che ieri la presidente, Maia Sandu, ha denunciato un presunto piano della Russia per attuare un colpo di Stato a Chisinau. Mosca ha comunque respinto l'accusa.