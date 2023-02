Usa, Trump pagò studio su brogli elezioni ma non rivelò esito negativo

Secondo il Washington Post, nelle ultime settimane del 2020, poco prima dell’assalto a Capitol Hill, la campagna del tycoon commissionò un’indagine per rilevare eventuali frodi elettorali che avessero influenzato il risultato del voto che portò Joe Biden alla Casa Bianca. Gli analisti conclusero che non ci furono anomalie abbastanza significative da aver influenzato l’esito delle elezioni, e i risultati non furono mai diffusi

Lo studio poco prima dell’assalto a Capitol Hill

La società East Bay Dispute and Advisory, una sussidiaria di Berkeley Research, fu pagata per studiare i risultati in sei Stati, cercando di individuare truffe e manipolazioni ai danni di Trump da mostrare in pubblico e in tribunale. Le aree esaminate comprendevano il malfunzionamento delle macchine elettorali, i voti di persone morte e qualsiasi prova che potesse aiutare il tycoon a vincere. Il lavoro fu eseguito nelle ultime settimane del 2020, poco prima dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, ma le sue conclusioni non furono mai pubblicizzate. Gli analisti conclusero che, a parte qualche piccola irregolarità in alcuni Stati, non ci furono anomalie abbastanza significative da aver influenzato l’esito del voto.