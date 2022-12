Capitol Hill, Trump "cospiratore" nel rapporto della commissione Usa

Mondo

Usa Weekly News, Trump incontra Ye e Fuentes (e Biden non commenta)

Il fine settimana di vacanza dopo il Thanksgiving porta sempre riflessioni. È quello che è accaduto a Joe Biden, a Nantucket con i familiari, che sta pensando alla sua candidatura nel 2024. Scelta che ha già fatto il rapper Kanye West (ora YE), che ha chiesto a The Donald di essere suo VP. Trump sembra non aver preso bene la proposta, anche perché ha già formalizzato la sua candidatura tra due anni, non sarà sostenuta da Elon Musk, supporter di Ron DeSantis A cura di Valentina Clemente

Thanksgiving 2022 - Come ogni famiglia americana, Joe e Jill Biden stanno trascorrendo il lungo fine settimana di Thanksgiving con figli e nipoti nella loro casa di Nantucket, in Massachusetts, come fanno ogni anno dal 1975. Ma intorno alla tavola imbandita con il tacchino arrosto al timo la discussione quest’anno si è concentrata sul futuro politico del presidente che domenica scorsa ha compiuto 80 anni

È stato lo stesso Biden a spiegare, in una delle sue dichiarazioni dopo le elezioni di midterm i cui risultati hanno dato ossigeno ad una sua candidatura per la rielezione, che, per quanto orientato a candidarsi di nuovo nel 2024, avrebbe parlato con la moglie e la famiglia durante le vacanze del Ringraziamento, e poi quelle di Natale