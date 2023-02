Terremoto in Siria, partiti da Pisa gli aiuti italiani

In risposta al terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia e Siria, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale continua a inviare aiuti nelle aree terremotate. Due C-130 dell'Aeronautica Militare sono decollati oggi - a distanza di un'ora l'uno dall’altro - dall'aeroporto di Pisa con un nuovo carico di uomini e mezzi. Diretti a Beirut saranno poi trasferiti in Siria. A bordo ci sono 4 autoambulanze , 14 medici oltre a farmaci e materiali sanitari offerti dal gruppo San Donato della regione Piemonte, che saranno destinati alla Mezzaluna Rossa siriana per l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. Alle operazioni di carico ha assistito il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Ettore Sequi, su incarico del vicepresidente del consiglio Tajani.

Crosetto : “Non possiamo girarci dall'altra parte”

"Di fronte ad una tragedia di tale portata non possiamo girarci dall'altra parte" ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. "L'umanità non deve fermarsi ai confini degli Stati, è necessario oltrepassare limiti e sanzioni per salvaguardare la vita umana. Ho raccolto l'urlo di dolore e ho disposto l'impiego di due velivoli dell'Aeronautica militare che porteranno aiuti umanitari in Libano dove la Mezzaluna Rossa è già pronta per il trasporto in Siria" . Con queste parole Crosetto ha ribadito la volontà di aiutare in maniera concreta le popolazioni colpite dal terremoto. Le attività condotte in stretto coordinamento con la Protezione civile hanno visto due C-130 dell’Aeronautica Militare far decollare due velivoli con a bordo personale medico e materiale da destinare alla popolazione siriana.