Meta ripristina gli account di Trump su Facebook e Instagram

Nella settimana in cui l’America ricorda il 50mo anniversario della sentenza “Roe v. Wade” e Joe Biden celebra i suoi primi due anni da presidente alla Casa Bianca, Joe Biden ha voluto ricordare Martin Luther King nel giorno del suo 94m compleanno, visitando la Ebenezer Baptist Church, chiesa di Atlanta dove il reverendo predicava. “Il sogno di MLK non si è ancora realizzato” ha detto Biden. Che ha aggiunto: “Nulla è garantito nella nostra democrazia, va curata e difesa” A cura di Valentina Clemente

Due anni fa – “Sono passati due anni da quando ho prestato giuramento come presidente. Con il vostro aiuto, ho realizzato molte cose”. Così Joe Biden a un gruppo bipartisan di sindaci. “Nello stesso periodo di due anni fa c’erano 18 milioni di disoccupati. Ora sono meno di 1,6 milioni. Dove sta scritto che non possiamo essere la capitale mondiale del manifatturiero”, ha aggiunto. “Entro la fine dell’anno partiranno 20.000 progetti nell'ambito della legge bipartisan per le Infrastrutture, Bipartisan Infrastructure Law”, ha sottolineato Biden

“Il sogno di Martin Luther King non si è ancora realizzato” - Joe Biden ha omaggiato il leader dei diritti civili in quello che sarebbe stato il suo 94mo compleanno. Lo fa dalla Ebenezer Baptist Church, chiesa di Atlanta dove il reverendo predicava. “Ho parlato davanti a regine e capi di stato, ma non mi sono mai sentito così intimidito come davanti a voi”, ha detto Joe Biden, primo presidente in carica a prendere parte alla messa della domenica nella famosa chiesa