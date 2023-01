Usa Weekly News, Joe Biden: “La nostra democrazia va curata e difesa"

2/16 Twitter POTUS

“Il sogno di Martin Luther King non si è ancora realizzato” - Joe Biden ha omaggiato il leader dei diritti civili in quello che sarebbe stato il suo 94mo compleanno. Lo fa dalla Ebenezer Baptist Church, chiesa di Atlanta dove il reverendo predicava. “Ho parlato davanti a regine e capi di stato, ma non mi sono mai sentito così intimidito come davanti a voi”, ha detto Joe Biden, primo presidente in carica a prendere parte alla messa della domenica nella famosa chiesa