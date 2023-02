Terremoto Turchia, grosso incendio nel porto di Iskenderun. VIDEO

Mondo

Le difficili condizioni meteo aggravano la situazione in Turchia, dopo il fortissimo terremoto che l’ha colpita, insieme alla Siria. Come scrive anche Reuters, un’ondata di freddo e neve sta interessando parte del territorio turco in queste ore. Nella foto, l’area di Malatya