Australia, ritrovata la capsula radioattiva dispersa lungo autostrada

Il ritrovamento

La capsula, 8 millimetri per 6 (non più grande di una moneta), è stata ritrovata a una cinquantina di chilometri a sud della città di Newman, dove un camion l'aveva prelevata per trasportarla nella città di Perth. Le autorità hanno assicurato che è stata recuperata "in sicurezza" e sarà trasportata in un container di piombo a Newman, dove verrà conservata fino a giovedì, quando verrà trasferita in un centro a Perth, la capitale dello Stato dell'Australia Occidentale.