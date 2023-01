Canada, drone riprende un alce che perde entrambi i palchi. VIDEO

Ambiente

Secondo Samantha Watson, responsabile scientifico della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, non esiste un test standard per misurare l’intelligenza dei nostri amati felini. Ma uno studio del Dipartimento di bioscienze veterinarie dell'Università di Helsinki ha esaminato alcune razze: ecco quali sono quelle con più “personalità”

Secondo Samantha Watson, responsabile scientifico della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, non esiste un test standard per misurare l’intelligenza dei gatti e degli animali in generale. Come ha spiegato al Mail Online, “ogni gatto è unico, con una sua personalità delineata da esperienza di vita e dalla genetica”