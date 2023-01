Morto investito da auto l'orso Juan Carrito: era simbolo dell'Abruzzo

Il direttore del Parco: "Come se fosse morto un familiare"

L'orso era molto conosciuto in zona per via delle sue 'avventure ' alla ricerca di cibo. Da alcuni giorni era nei paraggi dell'Altopiano delle Cinque Miglia e non in letargo. "Sono sconvolto - ha detto Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise - è come se fosse scomparso un familiare". L'incidente, ha spiegato, è avvenuto "in un tratto dove c'erano le recinzioni e tutto quanto serve per la protezione di questi animali. Stavamo lavorando per lui, fino a poco fa".