Giappone, nave cargo si capovolge al largo di Nagasaki: 8 dispersi

Dal Titanic a Moby Prince, gli incidenti navali più gravi della storia

Sono tanti gli incidenti in mare gravi avvenuti nel corso degli anni, come quello che ha coinvolto la Costa Concordia il 13 gennaio 2012. Tra i più gravi in Italia si ricorda quello del 10 aprile del 1991, ma molto più alto fu il bilancio delle vittime di un'altra tragedia risalente al 1987 e avvenuta nelle Filippine

Sono tanti gli incidenti gravi avvenuti in mare nel corso degli anni, in tutto il mondo. Molti di questi hanno coinvolto imbarcazioni che hanno preso fuoco mentre si trovavano in mare. Tra i più recenti c'è quello del 18 febbraio 2022, quando è stato domato un incendio scoppiato a bordo di un traghetto della Grimaldi che viaggiava al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, con a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

Altro evento recente è quello dell’incendio scoppiato a bordo della motonave "Francesca" diretta a Durazzo (Albania). In quel caso a bordo c’erano 256 persone e si riuscì a risolvere la situazione senza nemmeno evacuare i passeggeri. Dopo che le fiamme furono domate, la nave tornò momentaneamente a Bari per poi ripartire dopo alcune ore