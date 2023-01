Pakistan, un guasto alla rete elettrica causa un blackout generale

La frequenza energetica ridotta ha generato un crollo in tutto il Paese. Dal ministero dell'Energia informano che l'avaria non è grave e che la corrente "verrà ripristinata entro 12 ore"

Energia ripristinata nelle prossime 12 ore

leggi anche

Meloni in Algeria, in corso l’incontro con il presidente Tebboune

Il ministro dell'Energia Khurram Dastgir, in un'intervista a Geo News, ha affermato che il guasto non è stato grave. "In inverno la domanda di elettricità si riduce a livello nazionale, quindi, come misura economica, chiudiamo temporaneamente i nostri sistemi di generazione di energia durante la notte - ha spiegato. Tuttavia, ha sottolienato Dastgir, "quando i sistemi sono stati accesi questa mattina, sono state osservate variazioni di frequenza e fluttuazioni di tensione nel Sud del Paese che hanno provocato lo spegnimento una per una delle unità di generazione di energia". Il ministro ha proseguito precisando che la corrente elettrica sarà completamente ripristinata in tutto il Paese "entro le prossime 12 ore".