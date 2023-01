Ungheria, l'opposizione denuncia: "Cacciati 170 ufficiali pro-Nato"

Mondo

G7 e atomica, guerra, Nato in Lituania: gli eventi internazionali 2023

Senza sapere come si evolverà il conflitto russo-ucraino è difficile capire come sarà l'anno che si è aperto da poco. Dai summit sull’ambiente ai più importanti appuntamenti elettorali che ci aspettano, sappiamo però già le date di alcuni passaggi chiave dello scenario geopolitico: eccone alcuni

Il 2023 si è aperto con lo stesso spettro che ha chiuso il 2022: la guerra in Ucraina. Senza segni di cedimento né da Kiev né da Mosca è difficile prevedere come sarà l’anno che si è appena aperto, sotto più punti di vista: economici, geopolitici, umanitari. Se le sorti dei prossimi 12 mesi dipenderanno molto da cosa succederà sul campo di battaglia, altri grandi eventi potrebbero segnare il nuovo anno. Dai forum sull’ambiente alle principali elezioni che ci aspettano, sappiamo già le date di alcuni passaggi chiave per la comunità internazionale

WORLD ECONOMIC FORUM – Primo grande appuntamento internazionale del 2023 sarà il World Economic Forum di Davos, che si terrà dal 16 al 20 gennaio. L’anno scorso, quando il summit si è tenuto a maggio, era intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. Non è insensato attendersi che quest’anno, per discutere delle sfide da affrontare in campo globale, si partirà proprio dalla guerra che continua ad andare avanti in Est Europa