Norvegia, scoperta la pietra runica più antica del mondo

La scoperta nell'autunno 2021 a ovest di Oslo



"Un tale ritrovamento runico è un'esperienza unica e il sogno di tutti i runologi. Per me, questo è un punto culminante, perché è un ritrovamento unico che differisce da altre pietre runiche conservate", è il commento di Kristel Zilmer, professore di Cultura Scritta e Iconografia presso il Museo di Storia Culturale dell'Università di Oslo. La pietra scoperta dai ricercatori misura 31 centimetri per 32 e ha una forma leggermente quadrata, scavata su un lato. Fu rinvenuta nell’autunno del 2021 negli scavi di un sito funebre trovato durante la costruzione di una linea ferroviaria vicino al lago Tyrifjord, a ovest della capitale norvegese Oslo, in una regione nota per il ritrovamento di numerosi reperti archeologici. La sua scoperta è stata comunicata solo in questi giorni per via dei tempi necessari per l’analisi e la datazione della pietra, che è stata chiamata Svingerudsteinen (“la pietra di Svingerud”) dal nome del luogo in cui è stata scoperta.