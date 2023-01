Il furto da milioni

Non sono stati resi noti i dettagli delle cifre e il lasso di tempo in cui soldi sarebbero spariti, ma l'atleta si sarebbe accorto della mancanza a seguito delle enormi discrepanze tra la cifra che sapeva di avere sul conto in questione e quella che in realtà c'era, secondo quanto riferito dal suo manager Nugent Walker alla testata giamaicana "The Gleaner".

"Stiamo facendo tutti i passi fondamentali per risalire al nocciolo della questione", ha dichiarato Walker, informando che appena venuto a conoscenza della mancanza, Bolt ha denunciato il furto alla Divisione Investigazioni Finanziarie e alla Commissione Servizi Finanziari con la polizia che ha avviato all'istante le indagini.