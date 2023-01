Usa, Jill Biden operata per rimuovere due tumori della pelle

La first lady 71enne, che ha trascorso in ospedale circa 8 ore, ha "un gonfiore e un livido al viso ma è di buon umore e si sente bene" ed è già rientrata alla Casa Bianca

Jill Biden è stata sottoposta a un intervento per asportare alcune lesioni cancerose, una sopra l'occhio destro e una nella parte sinistra del petto, scoperta nella fase pre-operazione, mentre una terza sopra l'occhio sinistro è sotto esame. Ad accompagnarla all’ospedale, il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda in Maryland, c’era il marito e presidente Joe Biden che "voleva essere lì per sostenerla", ha detto l'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.