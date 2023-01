Brasile, dopo assalto al Parlamento rimosso governatore Brasilia

Nel frattempo Bolsonaro ha preso le distanze dai ribelli, sostenendo che: "Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. I saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come quelli di oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sono illegali". L'ex capo di Stato ha poi respinto al mittente le accuse mossegli da Lula, dicendo: "Durante tutto il mio mandato sono sempre stato nel perimetro della Costituzione, rispettando e difendendo le leggi, la democrazia, la trasparenza e la nostra sacra libertà".

Rimosso il governatore di Brasilia

A seguito dell'episodio di ieri, il giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes ha rimosso dal suo incarico per novanta giorni il governatore del Distretto capitale Brasilia Ibaneis Rocha. La motivazione della sospensione è stata dettata dal fatto che "la violenta escalation di atti criminali è circostanza che può verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione, delle autorità competenti per la sicurezza pubblica e l'intelligence", come ha affermato ai media brasiliani lo stesso Moraes. Il giudice federale ha accusato Rocha di aver ignorato tutte le richieste di rafforzamento della sicurezza avanzate da varie autorità, con una "condotta ingannevolmente omissiva" nel difendere una falsa "manifestazione politica libera a Brasilia" e non considerando tutti gli appelli delle autorità a realizzare un piano di sicurezza per impedire ai manifestanti di accedere all'area del Congresso.