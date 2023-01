Giovan Battista Re, il cardinale che ha celebrato funerali Ratzinger

ll rientro in Vaticano negli Anni 70

leggi anche

Ratzinger "Santo subito", popolo in piazza S. Pietro per ultimo saluto

Entrato in seminario a 11 anni nel 1945, fu ordinato sacerdote nel 1957. Trasferito a Roma per proseguire gli studi, si è laureato in Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana. È stato docente al seminario di Brescia e vicario cooperatore nella parrocchia di San Benedetto, è stato a Panama e in Iran. È tornato in Vaticano negli Anni 70 e nel 1979 è stato nominato assessore della Segreteria di Stato da papa Giovanni Paolo II. "La sua collaborazione con il papa è stata continua", è quanto ha fatto sapere la Santa Sede, "come sostituto della Segreteria di Stato, ha accompagnato Giovanni Paolo II in numerosi viaggi in Italia e all'estero. In occasione della breve visita a Borno, il 19 luglio 1998, papa Giovanni Paolo II si rivolse a lui chiamandolo stretto, carissimo e fedelissimo collaboratore".