Qatargate, chiesta revoca immunità per Cozzolino e Tarabella

Nell'ambito del Qatargate , la giustizia belga ha chiesto alla presidenza del Parlamento europeo la revoca delle immunità degli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. E il Parlamento europeo, dal canto suo, ha avviato subito una procedura d'urgenza proprio per la revoca dell'immunità.

Cos'è il Qatargate

Il Qatargate era esploso il mese scorso configurandosi come il più grande scandalo che ha coinvolto l'Unione Europea. Il termine rimanda al Qatar, proprio perché le indagini principali riguardano presunte tangenti arrivate da quel Paese per influenzare e determinare a proprio favore la politica dell'europarlamento e rideterminare in positivo l'immagine dello stesso Paese arabo. Nel mirino della magistratura belga, fra gli altri, spiccano i nomi della vice presidente del Parlamento europeo, la parlamentare greca Eva Kaili, l'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri e l'assistente Francesco Giorgi, compagno di Kaili.