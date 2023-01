Australia, crocieristi bloccati da una settimana per alghe su scafo

Centinaia di passeggeri di una crociera di capodanno tra Nuova Zelanda e Australia sono bloccati da una settimana a bordo della nave. Il motivo è la presenza di alghe sullo scafo dell’imbarcazione che, prima di ottenere il permesso per entrare in porto, ha dovuto essere ripulito. Il biofoul, questo il nome del mix di materiali depositati sullo scafo, è un accumulo di microrganismi, piante, alghe e può consentire l'importazione di specie invasive in habitat non autoctoni. La pulizia era quindi necessaria per proteggere le acque australiane da "organismi marini potenzialmente dannosi", ha affermato il dipartimento della pesca. I subacquei, come ha riferito il governo australiano, hanno dovuto rimuovere il biofoul mentre la Viking Orion, con 800 passeggeri infuriati a bordo, era ancorata in acque internazionali. "Sommozzatori professionisti - ha spiegato il dipartimento della Pesca - sono stati ingaggiati direttamente dalla compagnia per pulire lo scafo mentre si trova ancora fuori dalle acque australiane".