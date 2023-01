Iran, calciatori arrestati: stavano partecipando a festa con alcolici

Le autorità iraniane hanno arrestato diversi calciatori che partecipavano a una festa nella parte orientale di Teheran. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Tasnim. "Calciatori, e anche ex giocatori di una delle principali squadre di calcio di Teheran, sono stati arrestati ieri sera (sabato, ndr) durante una festa mista nella località di Damavand". Secondo l'agenzia, che non fornisce ulteriori dettagli sull'identità dei calciatori o sul loro club, "alcuni di questi giocatori non erano in uno stato normale" perché avevano "consumato alcol".