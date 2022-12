Scacchista iraniana ai Mondiali senza hijab si trasferirà in Spagna

Sport

Il Mondiale volge al termine e delle 64 partite previste mancano solamente le due finali, in programma sabato e domenica. La rassegna però ha regalato diversi momenti sconosciuti al grande pubblico, perché esplicitamente non ripresi dalle televisioni internazionali per evitare la diffusione di gesti politici o l’emulazione

MAHSA AMINI – Altro tabù politico non ripreso dalle televisioni è quello avvenuto sugli spalti dello stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyan, in occasione del match Galles-Iran vinto dagli asiatici per 2-0. In tribuna una giovane tifosa, con la scritta “IRAN” sulla fronte e lacrime nere sul viso, ha mostrato la maglia di Mahsa Amini, la giovane iraniana uccisa dalla polizia religiosa del suo Paese per non aver indossato il velo in modo conforme. La sicurezza dello stadio è subito intervenuta