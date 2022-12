Ryanair, sciopero in Belgio: decine di aerei a terra per Capodanno

Cronaca

Sindacati scontenti e determinati a portare avanti gli scioperi dopo l’incontro con Giorgia Meloni per discutere della Manovra . A Palazzo Chigi erano presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl) , a confronto, oltre che con il presidente del Consiglio, con i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Paolo Zangrillo (Pa) e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano

"Le distanze", spiega Landini, riguardano anche "la questione della tutela del potere d'acquisto, perché alla nostra richiesta di portare al 5% la riduzione del cuneo contributivo e introdurre il fiscal drag, cioè riconoscere un automatismo che rivaluti le detrazioni per tutto il lavoro dipendente, non ci sono state risposte, se non un generico 'dobbiamo vedere in base alle risorse che abbiamo' e ci avevano appena raccontato che l'Europa non dà spazi per modificare la Manovra"