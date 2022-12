Ratzinger, preoccupano condizioni Papa emerito. Visita di Bergoglio

Ansia per le condizioni di salute di Benedetto XVI che sono peggiorate già prima di Natale per problemi respiratori. Al termine dell'udienza nell'aula Nervi in Vaticano, Francesco ha chiesto una 'preghiera speciale' per il Papa emerito che “è molto ammalato”. Bergoglio ieri ha fatto visita al suo 95enne predecessore al monastero Mater Ecclesiae. Intanto emergono i possibili scenari per le esequie

Si aggravano le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Ieri Papa Francesco al termine dell'udienza generale ha chiesto una preghiera speciale per Ratzinger dicendo che è “molto ammalato”. Bergoglio si è anche recato in visita all'ex Monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove vive il suo predecessore da dopo la storica rinuncia al Pontificato. Il 95enne Joseph Ratzinger ( LA FOTOSTORIA ), da quasi dieci anni Pontefice emerito, anche nell'età avanzata è rimasto sempre lucidissimo, anche tra le difficoltà a muoversi e la crescente afonia. A quanto si apprende, un aggravamento c'era stato già nei giorni precedenti al Natale quando ha iniziato ad accusare in particolare "problemi respiratori", acuitosi poi nelle ultime ore.

Possibili scenari per le esequie

vedi anche

Papa Francesco: “Pregate per Ratzinger, è molto malato”

Con l’aggravarsi delle condizioni di salute del Papa emerito, si aprono scenari inediti in caso di esequie per Benedetto XVI. Potrebbe essere lo stesso Bergoglio a presiedere i funerali solenni del suo predecessore.Il liturgista don Claudio Magnoli, consultore della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, interpellato dall’Adnkronos nelle ore in cui la Chiesa è riunita in preghiera per il Papa emerito, spiega: “Dal punto di vista liturgico, credo che quando avverranno le esequie verrà utilizzato sostanzialmente il rituale che si prevede per le esequie dei Papi dal momento che con Ratzinger parliamo di un Pontefice. La differenza sostanziale” rispetto a quando muore un Papa ”è che probabilmente potrebbe presiederle il Papa regnante, dunque Bergoglio, mentre invece quando c’è la morte di un Papa è il decano dei cardinali a presiedere”. Il liturgista, tuttavia, non esclude nemmeno che possa rimanere il decano a presiedere solenni esequie se Papa Francesco non se la sentisse a causa dei noti problemi al ginocchio.