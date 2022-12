Israele, si insedia il sesto governo Netanyahu

Ex primo ministro più longevo della storia d'Israele, Netanyahu ha vinto le elezioni del primo novembre alla testa di un'alleanza che ha conquistato 64 dei 120 seggi della Knesset

Quasi due mesi dopo le elezioni parlamentari in Israele, il nuovo governo del vincitore, Benjamin Netanyahu, presterà giuramento a Gerusalemme. È il governo più di destra che Israele abbia mai avuto, con i politici di estrema destra rappresentati per la prima volta in una coalizione.