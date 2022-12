Cambogia, incendio in hotel casinò, almeno 10 morti e 30 feriti

Almeno dieci persone sono morte questa notte nell'incendio di un hotel casinò a Poipet, città della Cambogia al confine con la Thailandia. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, il fuoco ha interessato il “Grand Diamond City Hotel and Casino”, causando "almeno dieci morti e trenta feriti". Le immagini pubblicate sui social mostrano l'enorme edificio avvolto dalle fiamme. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della vicina provincia thailandese di Sa Kaeo, come ha riferito una fonte del ministero degli Esteri thailandese. "Le autorità - ha spiegato la fonte - stanno cercando di controllare il fuoco anche con l'aiuto delle autopompe in arrivo dalla Thailandia".

Norme di sicurezza non rispettate

Negli ultimi mesi sono diversi i roghi divampati nei locali notturni, molto spesso a causa delle principali norme di sicurezza non rispettate. Lo scorso agosto, un incendio in una discoteca vicino la turistica Pattaya, in Thailandia, ha causato 26 vittime, gran parte giovani che stavano partecipando ad una festa. Un mese più tardi, 32 persone sono morte in seguito alle fiamme scoppiate in un bar-karaoke alla periferia di Hô Chi Minh, in Vietnam.