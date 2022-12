Aumenta la tensione tra Kosovo e Serbia

Mondo

Serbia, truppe al confine con il Kosovo: Nato preoccupata

Sale la tensione tra il governo di Pristina e Belgrado. Dal cambio delle targhe automobilistiche e delle carte d’identità ai militari dispiegati alla frontiera: cosa sappiamo sulla situazione nell’area balcanica

Cresce la tensione tra Kosovo e Serbia. L’1 novembre è entrata in vigore la nuova normativa sull'obbligo della reimmatricolazione delle auto con targa serba, che va sostituita con quella kosovara recante il simbolo RKS. Il provvedimento, strutturato in quattro tappe, prevede come termine ultimo e tassativo per il cambio di targa il 21 aprile prossimo, dopo il quale le auto con targa serba non potranno più circolare sul territorio del Kosovo

Dall’1 novembre i controlli sono stati intensificati in particolare ai valichi di frontiera con la Serbia di Jarinje e Brnjak. Dal 21 novembre al 21 gennaio a chi non avrà ancora sostituito la targa sarà inflitta una multa di 150 euro, mentre dal 21 gennaio al 21 aprile i serbi potranno utilizzare targhe di prova. Fino alla fine di ottobre solo poche decine di serbi avevano accettato di reimmatricolare la propria auto, su un totale di circa 9 mila veicoli con targa serba in circolazione in Kosovo