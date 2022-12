Austria, finisce con gli sci contro un albero: muore 12enne olandese

A causa dell'incidente la minorenne ha riportato lesioni gravissime ed è deceduta in ospedale. Sempre in Austria sono stati trovati durante la notte e salvati, sebbene gravemente feriti, gli ultimi due dispersi della valanga che ieri aveva sepolto dieci sciatori nella località sciistica di Lech Zurz

In un fuori pista finisce con gli sci contro un albero. Una ragazza olandese di 12 anni è morta a seguito delle gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto nel comprensorio sciistico di Spieljoch a Fuegenberg (Zillertal) in Austria. Stando ad un testimone che ha poi allertato i soccorsi, la giovane sciatrice si trovava nei pressi delle piste “Talabfahrt ed Abfahrt Mittelstation” quando per una condotta sbagliata è andata fuori pista. La discesa ad alta velocità e poi lo schianto contro un albero. L'impatto è stato fatale. Elitrasportata alla clinica di Innsbruck, la minorenne è deceduta nella notte.