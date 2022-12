Alto Adige, valanga uccide scialpinista nel giorno di Natale

Mondo

Il maltempo che da giorni sta colpendo il Paese ha causato più di 12 vittime solo nella contea di Erie, nello Stato di New York. Più di 3.000 voli sono stati cancellati e ieri sono stati segnalati oltre 9.500 ritardi. Le condizioni sono leggermente migliorate domenica, consentendo ai soccorritori di intervenire. 'In alcune aree, stare all'aperto può portare al congelamento in pochi minuti', ha avvertito il National Weather Service

Sono almeno 37, in nove Stati, i morti negli Usa a causa della tempesta artica che da giorni sta flagellando il Paese. Lo riporta la Cnn. Tredici delle vittime sono state registrate nella contea di Erie (New York), alcune sono state trovate in auto e altre per strada in mezzo alla neve